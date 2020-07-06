В Австрії затримали двох чеченців у справі вбивства Умарова

Один із затриманих проходив як свідок

У справі про вбивство політичного емігранта Маміхана Умарова в Австрії затримали двох чеченців. Один з них може бути стрільцем.

Про це повідомляє APA.

За даними агентства, свідок під час допиту почав плутатися. Поліцейські вирішили, що чоловік може бути причетний до вбивства, і заарештували його.

Ймовірний вбивця Умарова - 47-річний чоловік, який був затриманий відразу ж після вбивства, - його взято під варту.

Наголошується, австрійська влада пропонувала Умарову захист, однак він відмовився. Водночас правоохоронні органи вважали, що існувала загроза його життю.

Нагадаємо, 4 липня в передмісті Відня пострілом в голову убили уродженця Чечні Маміхана Умарова, який публічно критикував главу Чечні Рамзана Кадирова.

Умаров був громадянином Росії та з 2005 року проживав у Австрії, де просив політичного притулку.

Він також проходив свідком у справі про вбивство Аміни Окуєвої. Саме його свідчення допомогли оголосити підозру ймовірному організатору вбивства.

Окуєву вбили в жовтні 2017 року під час нападу біля Глевахи. Нападники розстріляли автомобіль, в якому вона перебувала разом з чоловіком Адамом Осмаєвим.