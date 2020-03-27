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Глава МОЗ Британії заразився коронавірусом

Новини » Коронавірус     27.03.2020 - 15:34
Глава МОЗ Британії заразився коронавірусом
Фото: Метт Хенкок (flickr.com)

Метт Хенкок здав тест на коронавірус за рекомендацією лікарів

Глава Міністерства охорони здоров'я Великобританії Метт Хенкок заразився коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Хенкока в Twitter.

При цьому він додав, що він буде працювати з дому і самоізолюється.

"За лікарською порадою я здав аналіз на коронавірус. Аналіз позитивний. На щастя, симптоми незначні, я працюю з дому і самоізолююсь. Життєво важливо, щоб ми дотримувалися рекомендацій Національної служби охорони здоров'я і рятували життя", - повідомив Хенкок.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що прем'єр-міністр Британії заразився коронавірусом. Зазначається, що у нього слабкі симптоми, і він буде самоізольован на Даунінг-стріт.

Крім того, раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель пішла на карантин після того, як вона контактувала зі своїм лікарем, у якого підтвердили коронавірус. Після цього німецький канцлер негайно прийняла рішення про самоізоляцію.

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