Фото: Борис Джонсон (flickr.com/nato)

Джонсон буде самоізольований на Даунінг-стріт

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заразився коронавірусом, у нього слабкі симптоми, і він буде самоізольований на Даунінг-стріт. Про це повідомляє Sky News.

У своєму відеозверненні в Twitter Джонсон повідомив, що у нього з'явилися симптоми, а коли він перевірився, то отримав позитивний результат на Covid-19.

"Я зараз самоізолююсь, але я продовжуватиму спілкуватись з урядом через відеоконференції", - зазначив він.



Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.



I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.



Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri — Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 27, 2020

Нагадаємо, раніше в Британії призначили заміну Джонсону на випадок зараження коронавірусом. Британський міністр закордонних справ Домінік Рааб призначений "уцілілим наступником" ("designated survivor") на випадок, якщо Джонсон і його помічники захворіють коронавірусом.

Також раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель пішла на карантин після того, як вона контактувала з хворим на коронавірусом. Зокрема, COVID-19 був виявлений у лікаря, який недавно робив щеплення Меркель. Після цього німецький канцлер негайно прийняла рішення про самоізоляцію.

Потім Меркель зробили перший тест на коронавірус 23 березня. Його результат був негативним.

Зазначимо, другий тест Меркель на коронавірус також показав негативний результат.