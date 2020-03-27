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Глава Минздрава Британии заразился коронавирусом

Новости » Коронавирус     27.03.2020 - 15:34
Глава Минздрава Британии заразился коронавирусом
Фото: Мэтт Хэнкок (flickr.com)

Мэтт Хэнкок сдал тест на коронавирус по рекомендации врачей

Глава Министерства здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заразился коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Хэнкока в Twitter.

При этом он добавил, что он будет работать из дома и самоизолируется.

"По врачебному совету я сдал анализ на коронавирус. Анализ позитивный. К счастью, симптомы незначительные, я работаю из дома и самоизолируюсь. Жизненно важно, чтобы мы следовали рекомендациям Национальной службы здравоохранения и спасали жизни", - сообщил Хэнкок.

Напомним, ранее стало известно, что премьер-министр Британии заразился коронавирусом. Отмечается, что у него слабые симптомы, и он будет самоизолирован на Даунинг-стрит.

Кроме того, ранее канцлер Германии Ангела Меркель ушла на карантин после того, как она контактировала со своим врачом, у которого подтвердили коронавирус. После этого немецкий канцлер немедленно приняла решение о самоизоляции.

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