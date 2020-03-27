Глава Минздрава Британии заразился коронавирусом

Фото: Мэтт Хэнкок (flickr.com)

Мэтт Хэнкок сдал тест на коронавирус по рекомендации врачей

Глава Министерства здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заразился коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Хэнкока в Twitter.

При этом он добавил, что он будет работать из дома и самоизолируется.

"По врачебному совету я сдал анализ на коронавирус. Анализ позитивный. К счастью, симптомы незначительные, я работаю из дома и самоизолируюсь. Жизненно важно, чтобы мы следовали рекомендациям Национальной службы здравоохранения и спасали жизни", - сообщил Хэнкок.

Following medical advice, I was advised to test for #Coronavirus.



I‘ve tested positive. Thankfully my symptoms are mild and I’m working from home & self-isolating.



Vital we follow the advice to protect our NHS & save lives#StayHomeSaveLives pic.twitter.com/TguWH6Blij — Matt Hancock (@MattHancock) March 27, 2020

Напомним, ранее стало известно, что премьер-министр Британии заразился коронавирусом. Отмечается, что у него слабые симптомы, и он будет самоизолирован на Даунинг-стрит.

Кроме того, ранее канцлер Германии Ангела Меркель ушла на карантин после того, как она контактировала со своим врачом, у которого подтвердили коронавирус. После этого немецкий канцлер немедленно приняла решение о самоизоляции.