Пашинян хоче обговорити з парламентом свою відставку і позачергові вибори

Фото: Нікол Пашинян (tv360)

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян хоче обговорити з парламентськими партіями питання своєї відставки з посади і проведення дострокових виборів. Так він узгодить запуск механізму припинення повноважень поточного скликання.

Про це він заявив в інтерв'ю "Громадському телебаченню Вірменії".

Він зазначив, що поточний механізм передбачає відставку прем'єр-міністра, два голосування парламенту, на яких вони не обирають нового голову уряду. І після цього проводяться нові вибори. Другим варіантом може стати внесення змін у законодавство, що дозволяє парламенту саморозпуститися.

"Долю влади повинен вирішити народ, і один з видів волевиявлення народу – вибори, в тому випадку, коли стає очевидним, що неможливо виявити волю народу в умовах, коли опозиція користується потужними фінансовими, медійними та організаційними ресурсами", - сказав Пашинян.

У п'ятницю Пашинян заявив, що готовий піти з посади за "рішенням народу". І підкреслив, що опозиція не змогла залучити безліч людей на свою сторону.

Нагадаємо, після поразки у війні з Азербайджаном у столиці Вірменії Єревані почалися протести з вимогою відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна. На цьому тлі 16 листопада президент Вірменії Армен Саркісян закликав прем'єр-міністра Нікола Пашиняна разом з урядом піти у відставку. Він також закликав парламент країни готуватися до дострокових виборів.

Як повідомляло РБК-Україна, 10 листопада була досягнута домовленість про припинення вогню в Нагірному Карабасі і введення в регіон російських військових. При цьому Україна виступила з заявою, що Росія не має підстав називати миротворцями військових, які були направлені в Нагорний Карабах.