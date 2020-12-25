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Пашинян заявив, що готовий піти з посади прем'єр-міністра "за рішенням народу"

Єреван, П'ятниця 25 грудня 2020 19:50
Пашинян заявив, що готовий піти з посади прем'єр-міністра "за рішенням народу"
Фото: Нікол Пашинян (gov.am)
Автор: Роман Тверденко

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян готовий піти з посади за рішенням народу. Також він збирається обговорити з партіями проведення дострокових парламентських виборів в 2021 році.

Про це Пашинян написав в Facebook.

Він заявив, що опозиція не змогла залучити на свій бік велику кількість громадян, але підкреслив, що доля посаді прем'єр-міністра повинна бути визначена народом.

"Долю цієї посади і майбутнього політичного керівництва країни потрібно вирішувати свободою вираження. Є лише один спосіб отримати відповіді на всі питання - проведення дострокових парламентських виборів. Запрошую парламентські і зацікавлені непарламентські партії на консультації щодо проведеня виборів у 2021 році", - сказав Пашинян.

Нагадаємо, після поразки у війні з Азербайджаном у столиці Вірменії Єревані почалися протести з вимогою відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна. На цьому тлі 16 листопада президент Вірменії Армен Саркісян закликав прем'єр-міністра Нікола Пашиняна разом з урядом піти у відставку. Він також закликав парламент країни готуватися до дострокових виборів.

Як повідомляло РБК-Україна, 10 листопада була досягнута домовленість про припинення вогню в Нагірному Карабасі і введення в регіон російських військових. При цьому Україна виступила з заявою, що Росія не має підстав називати миротворцями військових, які були направлені в Нагорний Карабах.

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