Глава Мін'юсту назвав прізвища людей, які першими потраплять до списку олігархів

Міністр наголошує, що у законопроекті вказано, що якщо бізнес-партнер олігарха є чиновником, вказаним у списку, наприклад, народним депутатом, то він, відповідно, має вплив на політичне життя.

"Партнерів пана Коломойського, офіційних, у Верховній раді є, і не один. Тому пан Коломойський точно потрапляє", - сказав Малюська.

Також в реєстр може потрапити Порошенко, який "відповідає всім критеріям".

"Закон не писався під окрему людину. Закон писався під олігархічну систему, і він має наслідки. Якщо ви не хочете потрапити до реєстру - позбудьтесь упливу на політичне життя, залишайтесь зі своїми активами, не підходьте до політики, до ЗМІ", - переконаний міністр.

Раніше Малюська спрогнозував, що президентський закон про олігархів будуть оскаржувати в Конституційному суді.

Війна проти олігархів - основна тема нового випуску "Свободи слова Савіка Шустера". Гості і експерти у прямому ефірі розповідають, скільки в Україні всього олігархів, а також про те, хто зможе придбати паї з 1 липня (після відкриття ринку землі).

Про це все і не тільки розповідають секретар РНБО Олексій Данілов, міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко, радник керівника Офісу Президента Тимофій Милованов та інші компетентні експерти.

Нагадаємо, що у попередньому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" нардеп Власенко висловив нерозуміння того, за якими будуть визначати олігархів.

Також у випуску пасажир Ryanair розповів, що відбувалося в літаку, який примусово посадили в аеропорту Мінська через нібито закладену бомбу на борту, після чого було затримано білоруського опозиціонера Романа Протасевича.

Окрім того, Олексій Данілов прокоментував ситуацію навколо примусової посадки пасажирського літака в аеропорту Мінська.

У тому ж випуску депутат Європейського парламенту від Литви Пятрас Ауштрявічюс прокоментував зближення Росії та Білорусі, а також розповів про загрози для України.

Крім того, стало відомо, що кияни думають про обшуки в Київській адміністрації. А ще мешканці столиці відповіли на питання: "Кампанія, яка йде зараз проти мера Києва - це боротьба з корупцією в Києві чи політична боротьба проти Кличка?".