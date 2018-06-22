Мін'юст сподівається, що ЄСПЛ вже сьогодні зобов'яже РФ надати доступ до Сенцова

Український омбудсмен досі не може провести зустріч з Сенцовим

Міністр юстиції України Павло Петренко сподівається, що вже сьогодні Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) зобов'яже Російську Федерацію надати доступ до політв'язня Олега Сенцова. Про це він повідомив у своєму Twitter.

"Сподіваюся, що вже сьогодні Європейський суд з прав людини винесе рішення, яке зафіксує обов'язок РФ допустити до Олега Сенцова нашого омбудсмена. І, звичайно, ми вимагаємо, щоб український режисер був повернутий на територію України", - зазначив Петренко.

Сподіваюсь, що вже сьогодні Європейський суд з прав людини винесе рішення, яке зафіксує обов’язок РФ допустити до Олега Сєнцова нашого омбудсмена. І, звичайно, ми вимагаємо, щоб український режисер був повернутий на територію України!#ПРЯМА_МОВА #FreeSentsov #TheyAreStillThere — Павло Петренко (@Petrenko_Pavlo) June 22, 2018

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки висловили обурення відмовою російської влади допустити українського омбудсмена Людмилу Денисову до політв'язнів Олега Сенцова і Володимира Балуха.