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Мін'юст сподівається, що ЄСПЛ вже сьогодні зобов'яже РФ надати доступ до Сенцова

НовиниПолітика    22.06.2018 - 09:22
Фото: Олег Сенцов (facebook.com_khrystyna.morozova.jpg)
Фото: Олег Сенцов (facebook.com_khrystyna.morozova.jpg)

Український омбудсмен досі не може провести зустріч з Сенцовим

Міністр юстиції України Павло Петренко сподівається, що вже сьогодні Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) зобов'яже Російську Федерацію надати доступ до політв'язня Олега Сенцова. Про це він повідомив у своєму Twitter.

"Сподіваюся, що вже сьогодні Європейський суд з прав людини винесе рішення, яке зафіксує обов'язок РФ допустити до Олега Сенцова нашого омбудсмена. І, звичайно, ми вимагаємо, щоб український режисер був повернутий на територію України", - зазначив Петренко.

 

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки висловили обурення відмовою російської влади допустити українського омбудсмена Людмилу Денисову до політв'язнів Олега Сенцова і Володимира Балуха.

 

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Теги публікації: ЕСПЧ, Міністерство юстиції України, Олег Сенцов  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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