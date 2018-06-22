Минюст надеется, что ЕСПЧ уже сегодня обяжет РФ предоставить доступ к Сенцову

Украинский омбудсмен до сих пор не может провести встречу с Сенцовым

Министр юстиции Украины Павел Петренко надеется, что уже сегодня Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обяжет Российскую Федерацию предоставить доступ к политзаключенному Олегу Сенцову. Об этом он сообщил в своем Twitter.

"Надеюсь, что уже сегодня Европейский суд по правам человека вынесет решение, которое зафиксирует обязанность РФ допустить к Олегу Сенцова нашего омбудсмена. И, конечно, мы требуем, чтобы украинский режиссер был возвращен на территорию Украины", - отметил Петренко.

Сподіваюсь, що вже сьогодні Європейський суд з прав людини винесе рішення, яке зафіксує обов’язок РФ допустити до Олега Сєнцова нашого омбудсмена. І, звичайно, ми вимагаємо, щоб український режисер був повернутий на територію України!#ПРЯМА_МОВА #FreeSentsov #TheyAreStillThere — Павло Петренко (@Petrenko_Pavlo) June 22, 2018

Напомним, Соединенные Штаты Америки выразили возмущение отказом российских властей допустить украинского омбудсмена Людмилу Денисову к политзаключенным Олегу Сенцову и Владимиру Балуху.