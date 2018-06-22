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Минюст надеется, что ЕСПЧ уже сегодня обяжет РФ предоставить доступ к Сенцову

НовостиПолитика    22.06.2018 - 09:22
Фото: Олег Сенцов (facebook.com_khrystyna.morozova.jpg)
Фото: Олег Сенцов (facebook.com_khrystyna.morozova.jpg)

Украинский омбудсмен до сих пор не может провести встречу с Сенцовым

Министр юстиции Украины Павел Петренко надеется, что уже сегодня Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обяжет Российскую Федерацию предоставить доступ к политзаключенному Олегу Сенцову. Об этом он сообщил в своем Twitter.

"Надеюсь, что уже сегодня Европейский суд по правам человека вынесет решение, которое зафиксирует обязанность РФ допустить к Олегу Сенцова нашего омбудсмена. И, конечно, мы требуем, чтобы украинский режиссер был возвращен на территорию Украины", - отметил Петренко.

 

Напомним, Соединенные Штаты Америки выразили возмущение отказом российских властей допустить украинского омбудсмена Людмилу Денисову к политзаключенным Олегу Сенцову и Владимиру Балуху.

 

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Теги публикации: ЕСПЧ, Министерство юстиции Украины, Олег Сенцов  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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