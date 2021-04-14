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Глава Міноборони України виступить у Європарламенті: про що говоритиме

Автор: Артур Родивилов

Міністр оборони України Андрій Таран виступить на засіданні підкомітету Європейського парламенту з питань безпеки та оборони. Воно відбудеться в середу, 14 квітня.

Про це повідомляється на сайті Європарламенту.

Зустріч пройде у форматі відеоконференції

Як йдеться в розкладі європарламентарів, обговорення буде присвячено співпраці у сфері безпеки і оборони.

Раніше Таран закликав надати Україні план дій шодо вступу в НАТО, щоб привести до тями російське керівництво та не допустити ескалації агресії проти України.

Напередодні представник Кремля Дмитро Козак заявив, що Росія готова "стати на захист населення Донбасу" у разі потреби. Мова йде про мешканців окупованих територій, які отримали російські паспорти.

Нагадаємо, як заявляли в українському МЗС, Росія накопичує війська біля кордону з Україною на трьох напрямках.

Як заявляв президент Володимир Зеленський, Україна готова до вторгнення Росії, якшо воно станеться.

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