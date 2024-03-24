Глава Минобороны Польши заявил об усилении военного присутствия на восточной границе

Польша усугубит присутствие войск на востоке страны в приграничных с Беларусью и Россией, а также Литвой и Украиной районах.

Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP .

Глава оборонного ведомства уточнил, что увеличение присутствия польской армии будет в Варминско-Мазурском, Подлясском, Люблинском и Подкарпатском воеводствах.

"Я хочу вас в этом уверить, потому что это наш смысл существования", - подчеркнул он.

Косиняк-Камыш отметил, что на прошлой неделе было проведено заседание комитета по национальной безопасности. На нем, в частности, обсуждалась ситуация на польско-белорусской границе, а также фиксация увеличения количества попыток незаконного пересечения.

Глава Минобороны Польши заявил, что пограничную службу по охране границы поддерживают военные в рамках Подляской военной оперативной группы. Подобные мероприятия планируются на следующий год.

Говоря об увеличении военного присутствия на границе, Косиняк-Камыш добавил, что это будет "постоянное присутствие". Там также планируют возвести и обустроить новые хранилища для подразделений.

Польский министр добавил, что ответные меры направлены на сдерживание потенциальных вражеских нападений и атак.

Польша усиливает армию

Напомним, что весной прошлого года Польша должна была получить первые танки Abrams от США. Также сообщалось, что Варшава дополнительно заказала для своей армии 70 тысяч автоматических винтовок Grot. Соглашение с производителем 2 января подписал министр обороны Мариуш Блащак.

Вооруженные силы Польши получат около 500 американских ракетных систем HIMARS.

Западные СМИ в марте прошлого года писали, что Польша строит самую большую сухопутную армию в Европе.

Также сообщалось, что в марте 2024 года президент Польши Анджей Дуда заявил, что РФ в скором времени может восстановить свой военный потенциал и напасть на страны НАТО уже в 2026 году.