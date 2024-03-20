Глава Минобороны Нидерландов рассказала, когда в Украину могут прибыть первые F-16

Она пояснила, что первыми в Украину прибудут датские самолеты, но позже в 2024 году за ними прибудут и нидерландские самолеты.

"Я очень уверена, что мы начнем поставки F-16 этим летом", - сказала она.

Министр подчеркнула, что сначала будет Дании, поскольку есть утвержденный график. А уже во второй половине года нидерландские самолеты прибудут в Украину.

F-16 для Украины

В прошлом году Дания и Нидерланды пообещали предоставить нашей стране 61 истребитель F-16. Для начала поставок необходимо, чтобы наши пилоты и обслуживающий персонал прошли соответствующее обучение. Украина, со своей стороны, должна подготовить необходимую инфраструктуру для истребителей.

Бывший спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказывал ранее, что обучение первой группы украинских пилотов на F-16 в США должно завершиться в начале лета. Тем временем издание The New York Times отмечает, что двенадцать украинских пилотов к лету этого года будут готовы к боевым вылетам на F-16. Однако на всех их не хватит самолетов.

В Пентагоне сообщили, что истребители F-16 дадут "уникальный воздушный потенциал" Украине. В то же время, использовать их можно будет только в пределах суверенной территории.