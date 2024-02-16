Глава Минобороны Испании о заявлении Трампа: вызывает серьезное беспокойство в ЕС

Она назвала "абсолютно неприемлемыми и тревожными" заявления Трампа, который в очередной раз повторил, что США не должны защищать страны НАТО, не инвестирующие в оборону 2% ВВП, и пошел дальше, заявив, что эту квоту следует увеличить до 4%.

По ее мнению, Трамп ставит под сомнение "важную работу" Атлантического альянса, и, хотя он не считает, что его будущее в опасности, он видит в позиции вероятного республиканского кандидата в Белый дом предупреждение, "главным образом" Европе, по этой причине "необходимо укреплять политику безопасности и обороны" в ЕС с каждым днем все больше и больше.

Что сказал Трамп

Ранее бывший президент США Дональд Трамп угрожал, что в случае своего переизбрания не будет защищать союзников по НАТО, которые "не платят по счетам".

Он также добавил, что наоборот будет поощрять Россию нападать на такие государства.

Стоит заметить, что 31 страна НАТО взяла на себя обязательство тратить на оборону 2 % от своего ВВП, но не все сделали это индивидуально.

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