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Глава Міноборони Іспанії про заяву Трампа: викликає серйозне занепокоєння в ЄС

Фото: міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Колишній президент США Дональд Трамп своїми суперечливими заявами, в яких він дає карт-бланш Росії на напад на країни НАТО, викликає "велике занепокоєння" в ЄС, який прагне зміцнити свою політику в галузі безпеки і оборони.

Про це заявила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euro EFE.

Вона назвала "абсолютно неприйнятними і тривожними" заяви Трампа, який вкотре повторив, що США не повинні захищати країни НАТО, які не інвестують в оборону 2% ВВП, і пішов далі, заявивши, що цю квоту слід збільшити до 4%.

На її думку, Трамп ставить під сумнів "важливу роботу" Атлантичного альянсу, і, хоча він не вважає, що його майбутнє в небезпеці, він вбачає в позиції ймовірного республіканського кандидата до Білого дому попередження, "головним чином" Європі, через що "необхідно зміцнювати політику безпеки та оборони" в ЄС із кожним днем дедалі більше і більше.

Що сказав Трамп

Раніше колишній президент США Дональд Трамп погрожував, що у разі свого переобрання не захищатиме союзників по НАТО, які "не платять за рахунками" .

Він також додав, що навпаки заохочуватиме Росію нападати на такі держави.

Варто зауважити, що 31 країна НАТО взяла на себе зобов'язання витрачати на оборону 2 % від свого ВВП, але не всі зробили це індивідуально.

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ЄвросоюзНАТОРосійська ФедераціяІспаніяДональд Трамп