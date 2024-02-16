ua en ru
Пт, 16 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Глава Минобороны Испании о заявлении Трампа: вызывает серьезное беспокойство в ЕС

Пятница 16 февраля 2024 13:46
UA EN RU
Глава Минобороны Испании о заявлении Трампа: вызывает серьезное беспокойство в ЕС Фото: министр обороны Испании Маргарита Роблес (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Бывший президент США Дональд Трамп своими противоречивыми заявлениями, в которых он дает карт-бланш России на нападение на страны НАТО, вызывает "большую озабоченность" в ЕС, который стремится укрепить свою политику в области безопасности и обороны.

Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euro EFE.

Она назвала "абсолютно неприемлемыми и тревожными" заявления Трампа, который в очередной раз повторил, что США не должны защищать страны НАТО, не инвестирующие в оборону 2% ВВП, и пошел дальше, заявив, что эту квоту следует увеличить до 4%.

По ее мнению, Трамп ставит под сомнение "важную работу" Атлантического альянса, и, хотя он не считает, что его будущее в опасности, он видит в позиции вероятного республиканского кандидата в Белый дом предупреждение, "главным образом" Европе, по этой причине "необходимо укреплять политику безопасности и обороны" в ЕС с каждым днем все больше и больше.

Что сказал Трамп

Ранее бывший президент США Дональд Трамп угрожал, что в случае своего переизбрания не будет защищать союзников по НАТО, которые "не платят по счетам".

Он также добавил, что наоборот будет поощрять Россию нападать на такие государства.

Стоит заметить, что 31 страна НАТО взяла на себя обязательство тратить на оборону 2 % от своего ВВП, но не все сделали это индивидуально.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз НАТО Российская Федерация Испания Дональд Трамп
NEWS
Навальный умер в исправительной колонии России
Навальный умер в исправительной колонии России
DAILY
Дэниел Сайзек: У Европы есть потенциал помочь Украине, но не вместо США
Милан Лелич, Ростислав Шаправский Дэниел Сайзек: У Европы есть потенциал помочь Украине, но не вместо США