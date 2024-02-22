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Глава Минобороны Испании предупредила о реальном риске нападения России на страны НАТО

Фото: министр обороны Испании Маргарита Роблес (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министр обороны Испании Маргарита Роблес предупредила, что существует "реальный риск" того, что российский диктатор Владимир Путин нападет на одну из стран НАТО в краткосрочной или среднесрочной перспективе. В связи с этим призывает не ослаблять бдительность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euro EFE.

Роблес заверила, что происходящее в Украине может казаться очень далеким для испанцев, но граждане Латвии, Литвы, Польши и Финляндии находятся "в состоянии постоянного напряжения" из-за российской угрозы.

Министр подчеркнула, что ситуация "действительно очень тревожная", в дополнение к возможности возвращения в Белый дом бывшего президента США Дональда Трампа, что Европа считает "большой проблемой".

"Что ясно для всех нас (в Европе, - ред.), так это то, что мы будем продолжать работать в единстве, чтобы помочь Украине, и будем ждать развития событий", - заявила она.

Роблес заверила, что этот вопрос обсуждался на последнем заседании НАТО, состоявшемся на прошлой неделе.  

"Действительно, мы все осознаем, что этот риск существует, что это реальный риск, и что поэтому задача всех нас - обеспечить, чтобы Европа продолжала укреплять свой потенциал оборонной промышленности", - подчеркнула министр. 

В НАТО готовятся к возможным эскалациям

Руководитель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что альянс нуждается в трансформации, а Запад должен подготовиться к эпохе, в которой все может произойти в любое время, включая начало войны.

16 января президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что колебания Запада в поддержке Киева и опасения эскалации войны с Россией могут продолжить боевые действия на годы.

Ранее немецкое издание Bild писало, что НАТО намерено провести в феврале масштабные учения с участием около 90 тысяч военнослужащих. Сценарием учений является нападение РФ на территорию Североатлантического союза.

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