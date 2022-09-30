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Глава Минобороны Британии посетил Киев с неанонсированным визитом: что известно

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Пятница 30 сентября 2022 09:35
Глава Минобороны Британии посетил Киев с неанонсированным визитом: что известно Фото: министр обороны Великобритании Бен Уоллес (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес посетил Киев на этой неделе с неанонсированным визитом. В ходе него он встретился с украинским коллегой Алексеем Резниковым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Уоллеса в Twitter.

"Рад был побывать в гостях у моего хорошего друга Алексея Резникова в Киеве на этой неделе, чтобы обсудить дальнейшую военную помощь и содействие Украине", - написал он.

Министр добавил, что британская поддержка Украины против российской агрессии набирает обороны и будет продолжаться в следующем году и после.

Напомним, ранее Уоллес заявил, что призыв российского диктатора Владимира Путина к оружию, является признанием того, что его вторжение в Украину терпит поражение.

Кроме того, Британия расширила список санкций против России за проведение "референдумов" на захваченных территориях.

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