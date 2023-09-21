Глава Минфина США поддержала план введения налога на прибыль от замороженных активов РФ
Министр финансов США Джанет Йеллен поддержала план Европейского союза по введению налога на прибыль, полученную от замороженных российских активов, назвав его "разумным" способом помочь в финансировании восстановления Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
"Это кажется разумным предложением", - заявила Йеллен, добавив, что США обсуждают эту идею с ЕС. "Это совсем другое дело, чем конфискация активов".
На администрацию президента США Джо Байдена оказывалось давление с целью прямого ареста средств, что, по словам Йеллен, было бы незаконным в соответствии с действующим законодательством. Юридическая служба ЕС пришла к аналогичному выводу, что привело к альтернативной идее обложения налогом прибыли, полученной от замороженных средств.
Открытие возможности использования прибыли от российских средств в интересах Украины может способствовать росту поддержки дальнейшей помощи Киеву в условиях войны. Белый дом настаивает на том, чтобы Конгресс США одобрил выделение дополнительных 24 млрд долларов на оказание помощи.
Йеллен и другие официальные лица США рассматривают возможность одобрения этого предложения, чтобы помочь развязать дебаты по нему в Европе, по словам человека, знакомого с этим вопросом.
Конфискация активов РФ
Украина вместе с международными партнерами работает над созданием возможности конфисковать замороженные российские активы, в том числе государственные, в странах-союзниках. Эти средства должны быть направлены на восстановление Украины. Речь идет о почти 500 млн долларов.
Среди прочего Bloomberg сообщает, что в ЕС изучают процедуру конфискации 200 млрд евро замороженных активов российского Центробанка.
О том, как украинские власти хотят получить зарубежные активы РФ, на что их планируется потратить и готовы ли партнеры конфисковать российские деньги и передать их Украине - читайте в материале РБК-Украина.
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