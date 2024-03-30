Глава Минфина Германии предостерег от ослабления поддержки Украины и "заморозки" войны

Министр финансов Германии Кристиан Линднер предостерегает от ослабления странами-союзниками поддержки Украины, отражающей широкомасштабную военную агрессию России. Чиновник также раскритиковал некоторые инициативы о возможности "заморозить" войну.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на n-tv.
Глава Минфина ФРГ отметил, что Кремль своей агрессией пытается нарушить мир в Европе, перекроить границы.
"Наш мир и наша свобода находятся под угрозой. Путин не просто обеспокоен Украиной, он хочет изменить порядок мира и свободы в Европе. Он хочет власти над нами, чтобы контролировать наш образ жизни и наше процветание", - отмечает Линднер.
В этом контексте немецкий чиновник обратился к странам условного Запада относительно необходимости оказывать Украине поддержку, и предупредил о возможных последствиях для Европы в случае успеха усилий Кремля в войне.
"Тот, кто устанет поддерживать Украину, потому что это слишком тяжело или слишком дорого, должен подумать о последствиях. Опасность войны приблизилась бы к нам", - заявил глава Минфина Германии.
Также Линднер выступает против рассуждений о "замораживании" войны, как это предлагал лидер германской парламентской группы СДПГ Рольф Мютцених.
"Россия совершила военные преступления. Для Украины - это существование как государства. А для людей - это часто вопрос выживания. Нельзя замораживать такую ситуацию", - отмечает он.
Немецкий министр добавил, что подобные соображения по поводу "заморозки" не воспримут государства, испытывающие угрозу со стороны Москвы, например страны Балтии.
Германия стала одной из стран, которые помогают Украине, оказывая военную, политическую и финансовую поддержку. Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.
Недавно Берлин предоставил Украине новый пакет военной помощи.
Также канцлер Германии Олаф Шольц помог Украине в вопросе европейской интеграции. Но Шольц блокирует передачу Украине дальнобойных ракет Taurus, хотя дискуссии по этому вопросу еще продолжаются.
Напомним, недавно лидер германской парламентской группы СДПГ Рольф Мютцених во время дебатов в Бундестаге заявил о необходимости заморозить войну в Украине.
Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отмечал, что замораживание войны приведет только к возобновлению в больших масштабах.
При этом премьер Британии Риши Сунак выступал против резкого прекращения боевых действий, поскольку это не будет справедливым и крепким миром для Украины.
Кроме того, лидер немецкой Партии зеленых Омид Нурипур резко ответил на предложение "заморозить" войну в Украине.
При этом Генинспектор Бундесвера предостерег от замораживания войны в Украине.
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