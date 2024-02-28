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Глава Минфина Германии хочет быстро использовать прибыль от активов РФ для помощи Украине

Архивное фото: министр финансов Германии Кристиан Линднер (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Германия поддерживает использование прибыли от замороженных активов РФ для помощи Украине. Этот процесс можно быстро осуществить.

Об этом заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Он сказал, что министры финансов стран "Большой двадцатки" хотят усилить давление на Россию и усилить помощь Украине.

"Европейский союз работает над тем, как доходы от российских активов могут быть использованы для Украины. Это реалистичный, юридически безопасный шаг, который можно быстро реализовать, и именно на этом мы концентрируемся", - сказал он.

Он добавил, что за счет процентов, полученных от замороженных активов, Украине может быть мобилизована однозначная миллиардная сумма, добавив, что он ожидает, что ЕС вскоре выдвинет предложение.

Использование активов РФ в пользу Украины

Недавно послы Евросоюза достигли согласия по использованию прибыли от замороженных российских активов для помощи Украине. Также сообщалось, что дипломаты своим решением разрешили перевести доходы от активов РФ на отдельный счет.

В конце 2023 западная пресса писала о том, что США предложили странам "Большой семерки" конфисковать замороженные российские активы в размере 300 млрд долларов в пользу Украины. Инициативу хотели согласовать до 24 февраля 2024 года.

По данным Financial Times, Бельгия предложила G7 план по разблокированию активов РФ в пользу Украины.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Европейский союз должен рассмотреть возможность использования доходов от замороженных российских активов в пользу Украины. В частности, на закупки военного оборудования.

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