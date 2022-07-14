ru ua
Чт, 14 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У НБУ оцінили вплив падіння курсу євро до долара на Україну

Новость на русском →
Україна, Четвер 14 липня 2022 13:05
У НБУ оцінили вплив падіння курсу євро до долара на Україну Фото: курс євро до долара не вплине на українську економіку (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Євро дешевшає відносно долара США на світових ринках та вперше з 2002 року досяг паритету. Втім це не матиме суттєвого впливу на обсяг валютної виручки від українського експорту, оскільки курс зараз відіграє другорядну роль.

Про це йдеться у відповіді прес-служби Національного банку України (НБУ) на запит РБК-Україна.

Як зазначили в НБУ, основною причиною динаміки курсу євро до долара є негативні очікування щодо можливої рецесії у Єврозоні з огляду на рекордну інфляцію та високі ціни на енергоресурси. Додатково впливає посилення монетарних умов Федеральною резервною системою, тоді як Європейський центральний банк лише сигналізує про підвищення ставок в економіці.

Вплив курсу на Україну

Водночас з початку повномасштабної війни частка експорту до Європи у загальному експорті з України суттєво зросла з огляду на переорієнтацію транспортування експорту на наземні шляхи до Європи внаслідок блокування Чорного моря. Якщо у 2021 році вона становила менше 40%, то у березні-травні 2022 року збільшилася до 75%. Натомість географія імпорту товарів в Україну сильно не змінилася.

З оцінками Національного банку, послаблення євро відповідно до долара США не матиме суттєвого впливу на динаміку експорту з України й відповідно на обсяги валютної виручки. "Основним чинником, що стримує зараз експорт з України, є ускладнена логістика, а також втрата частини виробничих потужностей. Курс, за яким здійснюються експортні операції, у таких умовах, відіграє другорядну роль", - йдеться у відповіді.

Це підтверджується зміною структури надходжень від експортних операцій з початку війни. "Попри те, що євро послаблювався до долара США, обсяги валютних надходжень за експорт у доларах США упродовж останніх п’яти місяців зменшилися в середньому на 11%, а в євро навпаки - збільшилися в середньому на ті ж 11%. Це пов'язано, зокрема, зі збільшенням частки експорту до Європи", - додали в НБУ.

Хто виграє від падіння євро

Як зазначили в НБУ, укріплення гривні до євро полегшить життя українцям за кордоном, які розраховуються гривневими картками. Це також зменшить вартість імпорту для України з Єврозони та може вплинути на зростання його обсягів.

Довготривала перспектива

Натомість у тривалій перспективі існують ризики послаблення позицій українських експортерів порівняно з товаровиробниками в ЄС через ревальвацію гривні до євро, ураховуючи, що частка експорту до Єврозони зросла, зазначили в НБУ.

"Водночас зараз, як і зазначалося вище, курс операцій відіграватиме другорядну роль, тоді як визначатимуть темпи пожвавлення експорту відновлення підприємств та вирішення логістичних проблем", - додали в НБУ.

Нагадаємо, 13 липня євро став дешевшим за долар вперше за останні 20 років.

Як писало РБК-Україна, євро впав паритету до долара через різні фінансові умови у США та Європі. Долар є більш привабливим в умовах економічних проблем у світі.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України Курс долара Курс євро
NEWS
У Держспоживслужбі розкрили масштабну корупційну схему: підозру оголосили топ-чиновникам
У Держспоживслужбі розкрили масштабну корупційну схему: підозру оголосили топ-чиновникам
DAILY
Яка зброя потрібна Україні, щоби переломити хід війни і перемогти РФ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Яка зброя потрібна Україні, щоби переломити хід війни і перемогти РФ