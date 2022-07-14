ru ua
Чт, 14 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Прогноз економічного зростання в ЄС знову знижений через війну Росії проти України

Новость на русском →
Брюссель, Четвер 14 липня 2022 14:54
Прогноз економічного зростання в ЄС знову знижений через війну Росії проти України Фото: Єврокомісія погіршила прогноз по ВВП та інфляції через вторгнення Росії в Україну (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Європейська комісія знизила свої прогнози економічного зростання в єврозоні на цей і наступний рік. Крім того, вона переглянула свої оцінки інфляції в бік підвищення в основному через вплив війни Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У своїх квартальних прогнозах Брюссель підтвердив свій більш песимістичний прогноз, який він вже обговорював з міністрами фінансів єврозони

Виконавчий орган ЄС тепер прогнозує зростання на 2,6% цього року для валютного блоку з 19 країн, що трохи менше, ніж 2,7%, які він прогнозував у травні.

Але в наступному році, коли вплив війни і більш високих цін на енергоносії може відчуватися ще гостріше, тепер прогнозується зростання на рівні 1,4% замість раніше прогнозованих 2,3%.

Як зазначив комісар ЄС з економіки Паоло Джентілоні, зазначив, що падіння курсу євро до паритету по відношенню до долара викликало серйозну заклопотаність в основному для економік, що розвиваються, а не для єврозони, тому що євро зміцнювався по відношенню до інших основних валют.

Для Європейського Союзу, що включає 27 країн, прогноз зростання в цьому році не змінився і склав 2,7%, але був знижений з 2,3% до 1,5% в 2023 році.

Важливою зміною стало те, що Єврокомісія також підвищила свої оцінки інфляції в єврозоні, яка, як очікується, цього року досягне піку на рівні 7,6%, а потім впаде до 4,0% в 2023 році. У травні Єврокомісія прогнозувала, що ціни в єврозоні зростуть на 6,1% цього року і на 2,7% в 2023 році.

Брюссель попередив, що інфляція може піднятися ще вище, якщо ціни на газ зростуть через припинення поставок з Росії, що може призвести до подальшого перегляду темпів зростання у бік зниження.

Незважаючи на ці високі ризики, комісія підкреслила, що в зоні євро не очікується рецесії, і прогнози також можуть покращитися, якщо недавнє зниження цін на нафту і сировинні товари продовжиться.

Нагадаємо, в травні Єврокомісія погіршила прогноз щодо ВВП та інфляції через вторгнення Росії в Україну

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз ВВП
NEWS
Військовий облік для жінок в Україні: у Генштабі зробили важливу заяву
Військовий облік для жінок в Україні: у Генштабі зробили важливу заяву
DAILY
Яка зброя потрібна Україні, щоби переломити хід війни і перемогти РФ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Яка зброя потрібна Україні, щоби переломити хід війни і перемогти РФ