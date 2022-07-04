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Голова Міненерго обговорив з віце-президентом ЄК посилення енергетичних санкцій проти Росії

Фото: голова Міненерго України Герман Галущенко та віце-президент ЄК Валдіс Домбровскіс (mpe.kmu.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Міністр енергетики України Герман Галущенко провів переговори з віце-президентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом. Сторони обговорили посилення енергетичних обмежень проти РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства енергетики України.

У відомстві розповіли, що Галущенко наголосив на необхідності перекрити потік грошей, які РФ отримує за допомогою експорту енергоресурсів, посиленням санкцій. Це позбавить Кремль можливості маніпулювати поставками газу.

Відзначається, що сторони також обговорили включення більш серйозних обмежень проти РФ в сьомий пакет санкцій Євросоюзу.

При цьому сторони обговорили питання дотримання чинних санкцій, у тому числі запобігання можливим зловживанням і спробам Росії ухилитися від обмежень.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Європейський союз планує узгодити сьомий пакет санкцій проти Росії до початку літніх канікул, тобто до кінця липня.

Також ми писали, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив санкції проти Росії з главою європейської дипломатії Жозепом Боррелем.

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