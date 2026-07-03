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Глава Минэкономики ответил, грозит ли Украине дефицит горючего

11:20 03.07.2026 Пт
2 мин
Какова ситуация на рынке и есть ли запасы?
aimg Татьяна Степанова
Фото: Украине не грозит дефицит топлива (Getty Images)

В настоящее время в Украине нет дефицита топлива. Рынок полностью обеспечен.

Как сообщает РБК-Украина, об этом министр экономики Украины Алексей Соболев рассказал во время выступления на часе вопросов к правительству.

"По состоянию на сегодняшний день дефицита топлива для гражданского сектора в Украине нет. Рынок обеспечен, импортный ресурс контрактуется, логистика работает", - отметил Соболев.

По его словам, эта главная задача была также во время войны США и Израиля против Ирана, для того, чтобы не было дефицита в Украине, и правительство приняло действия соответствующие, которые тоже помогли кризису этому не произойти.

Министр подчеркнул, что сейчас правительство очень подробно работает с ОВА и рынком.

"Консультации проходят ежедневно, для того, чтобы в разных регионах наработать разнообразные модели, которые помогут нам и помочь получить это топливо в регионах, его распределение, защитить АЗС и работать, или, например, производить подвоз топлива с колес без накопления ресурса на месте. Эти дискуссии сейчас ведутся с рынком", - рассказал он.

Также, по словам Соболева, обсуждается с рынком механизм страхования или создания совместного фонда, позволяющий компенсировать или финансировать отдельные из этих мер.

В то же время он не стал озвучивать часть мер, чтобы враг не мог получать эту информацию из прямых эфиров.

"Мы ведем эту работу совместно с Минэнерго и ОВА. Поэтому это сейчас приоритетное направление для правительства. Мы понимаем, насколько это болезненная проблема для бизнеса и для населения. И мы уверены, что сможем. Как во время военного кризиса в Ормузе удалось предотвратить дефицит топлива, так и здесь мы пройдем через это достойно", - добавил министр.

Ситуация на украинских АЗС

Напомним, ранее мы сообщали, что сеть автозаправочных комплексов WOG вводит особый режим работы в нескольких регионах Украины из-за ситуации безопасности. Новые правила вступили в силу с 1 июля 2026 года.

Между тем, в прифронтовой Сумской области наработали механизм стабильного обеспечения региона горючим в условиях вражеских обстрелов, в частности путем упрощения процедур развертывания временных мобильных АЗС.

Сегодня украинские АЗС накануне выходных зафиксировали цены. В то же время, разрыв между предложениями остается огромным, что дает водителям шанс существенно сэкономить.

Сколько стоит бензин, дизель и газ 3 июля - узнайте вматериале РБК-Украина .

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