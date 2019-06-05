Глава Мінекології Семерак братиме участь у виборах до Ради

Фото: Остап Семерак (kmu.gov.ua)

Семерак на час виборчої кампанії планує відійти від виконання обов’язків міністра

Міністр екології та природніх ресурсів України Остап Семерак вирішив стати кандидатом на дострокових виборах до Верховної ради України. Про це міністр розповів у коментарі РБК-Україна.

Він зазначив, що балотуватиметься у Раду по мажоритарці.

"Я планую балотуватися у парламент по мажоритарному округу. Є декілька пропозицій, але фінального рішення ще немає. Це пов’язано з тим, що ця компанія дуже швидкоплинна, навіть неочікувана. Адже вибори мали відбутися у жовтні. Ще є два тижні до прийняття рішення", - заявив Семерак.

Він зазначив, що подасть документи про участь у виборах до Центральної виборчої комісії до 20 червня, а на час виборчої кампанії планує відійти від виконання обов’язків міністра.

"Відставка уряду не була підтримана в парламенті. Це означає, що уряд продовжує працювати до формування наступного уряду. Тим часом є інший інструмент, передбачений законом "Про вибори народних депутатів України". Він дає можливість брати виборчу відпустку і працювати на виборчому окрузі для того, щоб вага посади не впливала на хід виборчої кампанії. Я скористаюсь цим інструментом, але це буде можливо лише після реєстрації мене як кандидатом. Тоді будуть підстави для такої відпустки", - пояснив глава Мінекології.

Нагадаємо, ЦВК станом на 4 червня 2019 року зареєструвала вже 32 кандидатів у народні депутати на позачергових виборах ВР.

Як писало РБК-Україна раніше, глава ЦВК Тетяна Сліпачук оголосила про початок виборчої парламентської кампанії з 24 травня.