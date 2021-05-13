ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Глава МінАП: норма про право кожного українця на 2 гектари землі - обман чиновників

Новость на русском →
Україна, Четвер 13 травня 2021 17:25
Глава МінАП: норма про право кожного українця на 2 гектари землі - обман чиновників Фото: міністр агрополітики Роман Лещенко (elevatorist.com)
Автор: Юлія Струк

Міністр аграрної політики Роман Лещенко заявив, що норма про право кожного українця безкоштовно отримати 2 гектари землі є фікцією та обманом. На основі цієї норми чиновники отримують корупційну ренту.

Про це глава МінАП розповів в інтерв'ю Радіо НВ.

"Норма закону є, а реалізації фактично немає по одній простій причині: по 2 га для більш ніж 40 млн українців - це 80 млн га землі. В нас її просто фізично немає стільки. Цей самообман був придуманий безпосередньо чиновниками, щоб сформувати корупційну складову", - вважає міністр.

Лещенко зазначив, що чиновники говорять бажаючим отримати землю громадянам, щоб вони оформлювали землевпорядну документацію, а потім беруть хабарі за виділення землі.

"За 20 років була сформована дуже чітка "корупційна рента": ввели землевпорядну експертизу, дозвільну документацію, численні довідки та дозволи. Для будь-яких дій, пов’язаних з землею, потрібна велика кількість різних документів. Кожен документ - це корупційна рента", - підкреслив очільник Мінагрополітики.

Підкреслимо, що норми безоплатної передачі земділянок площею до 2 гектарів громадянам встановлює стаття 121 Земельного кодексу.

Як писало РБК-Україна, екс-представник Кабміну у Верховній раді Василь Мокан повідомляв, що в Україні можуть розширити можливості громадян щодо використання земельних ділянок.

Кабмін підтримав відповідний законопроект про консолідацію земель у ході засідання. Зокрема, українці зможуть вести господарство на присадибних ділянках.

До цього у ЗМІ з'явилася інформація, що даний проект закону скасовує для українців право на безкоштовні два гектари землі. Мокан пояснив, що норми безоплатної передачі земділянок громадянам до двох гектарів встановлює стаття 121 Земельного кодексу. Нардеп зазначив, що вони є чинними і не можуть бути скасовані.

Так, наприкінці квітня Верховна рада схвалила в другому читанні законопроект №2194, який дозволяє передати землі за межами населених пунктів у комунальну власність. Це один із законів, необхідний для завершення земельної реформи в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика МинАП земля
NEWS
Суд над Медведчуком: всі подробиці засідання
Суд над Медведчуком: всі подробиці засідання
DAILY
Віч-на-віч. Чому Зеленський хоче зустрітися з Путіним
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Віч-на-віч. Чому Зеленський хоче зустрітися з Путіним