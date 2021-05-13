Глава МінАП: норма про право кожного українця на 2 гектари землі - обман чиновників
Міністр аграрної політики Роман Лещенко заявив, що норма про право кожного українця безкоштовно отримати 2 гектари землі є фікцією та обманом. На основі цієї норми чиновники отримують корупційну ренту.
"Норма закону є, а реалізації фактично немає по одній простій причині: по 2 га для більш ніж 40 млн українців - це 80 млн га землі. В нас її просто фізично немає стільки. Цей самообман був придуманий безпосередньо чиновниками, щоб сформувати корупційну складову", - вважає міністр.
Лещенко зазначив, що чиновники говорять бажаючим отримати землю громадянам, щоб вони оформлювали землевпорядну документацію, а потім беруть хабарі за виділення землі.
"За 20 років була сформована дуже чітка "корупційна рента": ввели землевпорядну експертизу, дозвільну документацію, численні довідки та дозволи. Для будь-яких дій, пов’язаних з землею, потрібна велика кількість різних документів. Кожен документ - це корупційна рента", - підкреслив очільник Мінагрополітики.
Підкреслимо, що норми безоплатної передачі земділянок площею до 2 гектарів громадянам встановлює стаття 121 Земельного кодексу.
Як писало РБК-Україна, екс-представник Кабміну у Верховній раді Василь Мокан повідомляв, що в Україні можуть розширити можливості громадян щодо використання земельних ділянок.
Кабмін підтримав відповідний законопроект про консолідацію земель у ході засідання. Зокрема, українці зможуть вести господарство на присадибних ділянках.
До цього у ЗМІ з'явилася інформація, що даний проект закону скасовує для українців право на безкоштовні два гектари землі. Мокан пояснив, що норми безоплатної передачі земділянок громадянам до двох гектарів встановлює стаття 121 Земельного кодексу. Нардеп зазначив, що вони є чинними і не можуть бути скасовані.
Так, наприкінці квітня Верховна рада схвалила в другому читанні законопроект №2194, який дозволяє передати землі за межами населених пунктів у комунальну власність. Це один із законів, необхідний для завершення земельної реформи в Україні.