Не тільки два гектари. Українцям хочуть розширити права на землю

В Україні можуть розширити можливості громадян щодо використання земельних ділянок . Кабінет міністрів підтримав відповідний законопроект про консолідацію земель у ході сьогоднішнього засідання.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомив представник Кабміну у Верховній раді Василь Мокан.

Відповідні зміни пропонуються до статті 5 закону "Про особисте селянське господарство".

"Ці зміни обумовлені тим, що фізособи повинні мати можливість вести особисте селянське господарство не лише на земельних ділянках цільового призначення, а й на всіх сільськогосподарських землях, і навіть на несільськогосподарських землях", - підкреслив парламентар.

Зокрема, українці зможуть вести господарство на присадибних ділянках.

Очікується, що такі законодавчі зміни можуть стимулювати ведення високотоварного господарства.

Підкреслимо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що даний проект закону скасовує для українців право на безкоштовні два гектари землі.

Однак представник КМУ у парламенті звернув увагу, що норми безоплатної передачі земділянок громадянам до двох гектарів встановлює стаття 121 Земельного кодексу. Нардеп зазначив, що вони є чинними і не можуть бути скасовані.

Мокан також пояснив, що запропонований законопроект дасть змогу усунути різноманітні недоліки землекористування та сприятиме встановленню ринкової вартості земділянок с/г призначення.