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Не тільки два гектари. Українцям хочуть розширити права на землю

Новость на русском → Україна, Середа 21 квітня 2021 22:10
Не тільки два гектари. Українцям хочуть розширити права на землю Фото: представник Кабміну в Раді Василь Мокан (facebook.com kommolodsport)
Автор: Юлія Струк

В Україні можуть розширити можливості громадян щодо використання земельних ділянок. Кабінет міністрів підтримав відповідний законопроект про консолідацію земель у ході сьогоднішнього засідання.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомив представник Кабміну у Верховній раді Василь Мокан.

Відповідні зміни пропонуються до статті 5 закону "Про особисте селянське господарство".

"Ці зміни обумовлені тим, що фізособи повинні мати можливість вести особисте селянське господарство не лише на земельних ділянках цільового призначення, а й на всіх сільськогосподарських землях, і навіть на несільськогосподарських землях", - підкреслив парламентар.

Зокрема, українці зможуть вести господарство на присадибних ділянках.

Очікується, що такі законодавчі зміни можуть стимулювати ведення високотоварного господарства.

Підкреслимо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що даний проект закону скасовує для українців право на безкоштовні два гектари землі.

Однак представник КМУ у парламенті звернув увагу, що норми безоплатної передачі земділянок громадянам до двох гектарів встановлює стаття 121 Земельного кодексу. Нардеп зазначив, що вони є чинними і не можуть бути скасовані.

Мокан також пояснив, що запропонований законопроект дасть змогу усунути різноманітні недоліки землекористування та сприятиме встановленню ринкової вартості земділянок с/г призначення.

Так, на початку лютого міністр аграрної політики і продовольства Роман Лещенко запевнив, що ринок землі в Україні запрацює уже 1 липня. За словами міністра, один гектар землі на початку відкриття ринку землі буде коштувати в районі 2 тисяч доларів.

Нагадаємо, в Україні з 10 червня 2020 року почали реєстрацію земельних ділянок за спрощеною процедурою. Стартував відповідний пілотний проект.

Як писало РБК-Україна, Верховній раді також рекомендують посилити підтримку фермерів до 35 років. Комітет з питань аграрної політики рекомендує ухвалити відповідний законопроект №4046.

Підкреслимо, уже кілька пленарних тижнів парламент розглядає законопроект для завершення земельної реформи в Україні. Він дозволить передавати землі державної власності за межами населених пунктів у комунальну власність.

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