Глава МинАП: норма о праве каждого украинца на 2 гектара земли - обман чиновников
Министр аграрной политики Роман Лещенко заявил, что норма о праве каждого украинца бесплатно получить 2 гектара земли является фикцией и обманом. На основе этой нормы чиновники получают коррупционную ренту.
"Норма закона есть, а реализации фактически нет по одной простой причине: по 2 га для более чем 40 млн украинцев - это 80 млн га земли. У нас ее просто физически нет столько. Этот самообман был придуман непосредственно чиновниками, чтобы сформировать коррупционную составляющую", - считает министр.
Лещенко отметил, что чиновники говорят желающим получить землю гражданам, чтобы они оформляли землеустроительную документацию, а затем берут взятки за выделение земли.
"За 20 лет была сформирована очень четкая "коррупционная рента": ввели землеустроительную экспертизу, разрешительную документацию, многочисленные справки и разрешения. Для любых действий, связанных с землей, требуется большое количество различных документов. Каждый документ - это коррупционная рента", - подчеркнул глава Минагрополитики.
Подчеркнем, что нормы бесплатной передачи земучастков площадью до 2 га гражданам устанавливает статья 121 Земельного кодекса.
Как писало РБК-Украина, экс-представитель Кабмина в Верховной раде Василий Мокан сообщал, что в Украине могут расширить возможности граждан по использованию земельных участков.
Кабмин поддержал соответствующий законопроект о консолидации земель в ходе заседания. В частности, украинцы смогут вести хозяйство на приусадебных участках.
До этого в СМИ появилась информация, что данный проект закона отменяет для украинцев право на бесплатные два гектара земли. Мокан пояснил, что нормы бесплатной передачи земучастков гражданам до двух гектаров устанавливает статья 121 Земельного кодекса. Нардеп отметил, что они действуют и не могут быть отменены.
Так, в конце апреля Верховная рада приняла во втором чтении законопроект №2194, который позволяет передать земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность. Это один из законов, необходимый для завершения земельной реформы в Украине.