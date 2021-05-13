Глава МинАП: норма о праве каждого украинца на 2 гектара земли - обман чиновников

Министр аграрной политики Роман Лещенко заявил, что норма о праве каждого украинца бесплатно получить 2 гектара земли является фикцией и обманом. На основе этой нормы чиновники получают коррупционную ренту.

"Норма закона есть, а реализации фактически нет по одной простой причине: по 2 га для более чем 40 млн украинцев - это 80 млн га земли. У нас ее просто физически нет столько. Этот самообман был придуман непосредственно чиновниками, чтобы сформировать коррупционную составляющую", - считает министр.

Лещенко отметил, что чиновники говорят желающим получить землю гражданам, чтобы они оформляли землеустроительную документацию, а затем берут взятки за выделение земли.

"За 20 лет была сформирована очень четкая "коррупционная рента": ввели землеустроительную экспертизу, разрешительную документацию, многочисленные справки и разрешения. Для любых действий, связанных с землей, требуется большое количество различных документов. Каждый документ - это коррупционная рента", - подчеркнул глава Минагрополитики.

Подчеркнем, что нормы бесплатной передачи земучастков площадью до 2 га гражданам устанавливает статья 121 Земельного кодекса.