ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Глава МЗС Угорщини просить ОБСЄ направити місію на Закарпаття через обшуки

Автор: Даша Харченко

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто попросив керівника місії ОБСЄ Гента Чакая направити спецмісію на Закарпаття. Він обґрунтував це тим, що у представників угорських нацменшин проводять обшуки.

Популярні новини

Про це Сіярто повідомив у Facebook.

Глава МЗС Угорщини також зазначив, що ініціюватиме консультації щодо подальшого блокування членства України в НАТО.

Кілька днів тому СБУ провела обшуки в іноземному фонді на Закарпатті. У Закарпатській області керівників іноземного благодійного фонду запідозрили у веденні підривної діяльності на користь Угорщини. Зараз спецслужба перевіряє причетність фонду до діяльності, спрямованої на порушення державного суверенітету України. Зокрема, керівництво фонду підозрюють у втручанні у внутрішні справи України.

Крім того, нещодавно в Закарпатській області інформаційні ресурси поширили відео з погрозами українцям угорського походження. Поліція порушила кримінальну справу та встановлює зловмисників.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 1 грудня викликав на розмову угорського посла Іштвана Ійдярто. Сторони говорили про ситуацію на Закарпатті та відносини між країнами.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ОБСЄУгорщинаЗакарпаття