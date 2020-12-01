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Поліція порушила справу через погрози угорцям на Закарпатті

Закарпатська область, Вівторок 01 грудня 2020 17:53
Поліція порушила справу через погрози угорцям на Закарпатті
Фото: Ігор Клименко (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Правоохоронці порушили кримінальну справу через погрози українцям угорського походження у Закарпатській області. Особам, які поширювали відео з погрозами, загрожує до 3 років позбавлення волі.

Про це заявив глава Національної поліції Ігор Клименко, передає прес-служба відомства.

Зазначається, що дії зловмисників було кваліфіковано як порушення рівноправності громадян залежно від їх національної належності. Справу за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України розслідує слідче управління поліції Закарпатської області.

"Ми уважно переглянули ролик, де невідомі у масках погрожують українцям угорського походження, і проводимо заходи для встановлення та затримання провокаторів", - розповів Клименко.

Нагадаємо, декілька інформаційних ресурсів Закарпатської області поширили відео з погрозами українцям угорського походження. На подію вже відреагував міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, пригрозивши жорстким переслідуванням.

Додамо, нещодавно в одній з ОТГ на Закарпатті місцеві депутати після складання присяги заспівали гімн Угорщини. Цей випадок тепер розслідує Служба безпеки України.

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