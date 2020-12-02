Глава МЗС Угорщини просить ОБСЄ направити місію на Закарпаття через обшуки

Фото: Петер Сіярто (facebook.com/szijjarto.peter.official)

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто попросив керівника місії ОБСЄ Гента Чакая направити спецмісію на Закарпаття. Він обґрунтував це тим, що у представників угорських нацменшин проводять обшуки.

Про це Сіярто повідомив у Facebook.

Глава МЗС Угорщини також зазначив, що ініціюватиме консультації щодо подальшого блокування членства України в НАТО.

Кілька днів тому СБУ провела обшуки в іноземному фонді на Закарпатті. У Закарпатській області керівників іноземного благодійного фонду запідозрили у веденні підривної діяльності на користь Угорщини. Зараз спецслужба перевіряє причетність фонду до діяльності, спрямованої на порушення державного суверенітету України. Зокрема, керівництво фонду підозрюють у втручанні у внутрішні справи України.

Крім того, нещодавно в Закарпатській області інформаційні ресурси поширили відео з погрозами українцям угорського походження. Поліція порушила кримінальну справу та встановлює зловмисників.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 1 грудня викликав на розмову угорського посла Іштвана Ійдярто. Сторони говорили про ситуацію на Закарпатті та відносини між країнами.