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Глава МИД Венгрии просит ОБСЕ направить миссию на Закарпатье из-за обысков

Венгрия, Среда 02 декабря 2020 02:39
Глава МИД Венгрии просит ОБСЕ направить миссию на Закарпатье из-за обысков
Фото: Петер Сиярто (facebook.com/szijjarto.peter.official)
Автор: Даша Харченко

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто попросил руководителя миссии ОБСЕ Гента Чакая направить спецмиссию на Закарпатье. Он обосновал это тем, что у представителей венгерских нацменьшинств проводят обыски.

Об этом Сиярто сообщил в Facebook.

Глава МИД Венгрии также отметил, что будет инициировать консультации относительно дальнейшего блокирования членства Украины в НАТО.

Несколько дней назад СБУ провела обыски в иностранном фонде на Закарпатье. В Закарпатской области руководителей иностранного благотворительного фонда заподозрили в ведении подрывной деятельности в пользу Венгрии. Сейчас спецслужба проверяет причастность фонда к деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета Украины. В частности, руководство фонда подозревают во вмешательстве во внутренние дела Украины.

Кроме того, недавно в Закарпатской области информационные ресурсы распространили видео с угрозами украинцам венгерского происхождения. Полиция возбудила уголовное дело и устанавливает злоумышленников.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 1 декабря вызвал на разговор венгерского посла Иштвана Ійдярто. Стороны говорили о ситуации на Закарпатье и отношениях между странами.

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