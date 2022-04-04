RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Глава МЗС Японії забрав з Польщі 20 українських біженців

Фото: 20 українських біженців вивіз з Польщі глава МЗС Японії (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі заявив, що 20 українських біженців будуть супроводжувати його на офіційному урядовому літаку при поверненні з Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Глава МЗС зазначив, що рішення було прийнято в рамках зусиль Уряду Японії з надання гуманітарної допомоги українцям.

За словами Хаясі, українські біженці, що знаходяться в Польщі, - це ті, хто виявив бажання поїхати до Японії, але не зміг впоратися з цим самостійно. Міністр додав, що після прибуття до Японії їм буде надана подальша підтримка.

Нагадаємо, рані уряд Японії оголосив про намір доставити українських біженців до себе на урядовому літаку.

Війна Росії проти України триває 40-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
ЯпоніяПольшаБіженціВійна Росії проти України