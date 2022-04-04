Глава МЗС Японії забрав з Польщі 20 українських біженців

Міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі заявив, що 20 українських біженців будуть супроводжувати його на офіційному урядовому літаку при поверненні з Польщі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Глава МЗС зазначив, що рішення було прийнято в рамках зусиль Уряду Японії з надання гуманітарної допомоги українцям.
За словами Хаясі, українські біженці, що знаходяться в Польщі, - це ті, хто виявив бажання поїхати до Японії, але не зміг впоратися з цим самостійно. Міністр додав, що після прибуття до Японії їм буде надана подальша підтримка.
Нагадаємо, рані уряд Японії оголосив про намір доставити українських біженців до себе на урядовому літаку.
Війна Росії проти України триває 40-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Перемога буде за нами! Слава Україні!