Глава МЗС Литви виступив проти повернення Росії в ПАРЄ

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс виступив проти повернення Росії в ПАРЄ. Про це він написав у Twitter.

Лінкявічюс заявив, що Росію не можна повертати до ПАРЄ через її агресію в Україні.

"Ми не можемо дозволити безумовне повернення Росії в ПАРЄ за рахунок цінностей і принципів Ради Європи. Росія нічого не змінила ні на ділі, ні на словах, і продовжує агресію проти України. Наші європейські цінності мало що значать, якщо їх не захищають", - написав він.

Нагадаємо, сьогодні Комітет міністрів Ради Європи підтримав повернення РФ в ПАРЄ. Міністр закордонних справ Фінляндії Тімо Сойні заявив, що його країна намагалася знайти рішення розбіжностей з Росією під час головування в Раді Європи. В той же час фінський міністр зазначив, що "виникнення кризи" пов'язане з діями РФ.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що повернення Росії в ПАРЄзапустить процес "нормалізації всього, що дозволяє собі Російська Федерація".