Глава МЗС Литви назвав Лукашенка колишнім президентом Білорусі

Глава Міністерства закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс назвав Олександра Лукашенка "колишнім президентом Білорусі". Це сталося після того, як президент РФ Володимир Путін пообіцяв надати військову допомогу Білорусі у разі необхідності.

Про це Лінкявічус написав у Twitter.

Міністр розкритикував звернення Лукашенка до Путіна, а також досягнуті домовленості.

"Колишній президент Білорусі зараз просить Путіна про допомогу. Проти кого? Проти власних людей, які несуть квіти на вулиці? Це дійсно велика закордонна змова - жити в паралельному світі з готовністю пожертвувати всім", - зазначив глава МЗС Литви.

Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко 15 серпня провів телефонну розмову з російським колегою Володимиром Путіним.

Після розмови з Путіним Лукашенко заявив, що Росія при першому запиті надасть допомогу по забезпеченню безпеки Білорусі.

Також повідомлялося, що високопоставлені білоруські чиновники з оточення президента Олександра Лукашенка допускають втечу в Росію у разі повалення його режиму.