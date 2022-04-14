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Глава МЗС Ірландії про війну в Україні: ми не можемо залишатися нейтральними

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Київ, Четвер 14 квітня 2022 15:05
Глава МЗС Ірландії про війну в Україні: ми не можемо залишатися нейтральними Фото: міністр закордонних справ та оборони Ірландії Саймон Ковені (facebook com SimonCoveney)
Автор: Наталія Юрченко

Міністр закордонних справ і оборони Ірландії Саймон Ковені заявив, що його країна не може дотримуватися нейтралітету у війні Росії проти України. Він запевнив, що Ірландія підтримує Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільний брифінг Ковені і глави МЗС України Дмитра Кулеби.

"Незважаючи на те, що Ірландія є нейтральною країною у військовому плані, я хотів би відзначити, що ми не можемо залишатися нейтральними в цій війні. І ми також не нейтральні щодо майбутнього вашої країни", - заявив Ірландський міністр.

Нагадаємо, Ірландія з 17 квітня закриє свої порти для російських суден.

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