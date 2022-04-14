Глава МЗС Ірландії про війну в Україні: ми не можемо залишатися нейтральними
Фото: міністр закордонних справ та оборони Ірландії Саймон Ковені (facebook com SimonCoveney)
Міністр закордонних справ і оборони Ірландії Саймон Ковені заявив, що його країна не може дотримуватися нейтралітету у війні Росії проти України. Він запевнив, що Ірландія підтримує Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільний брифінг Ковені і глави МЗС України Дмитра Кулеби.
"Незважаючи на те, що Ірландія є нейтральною країною у військовому плані, я хотів би відзначити, що ми не можемо залишатися нейтральними в цій війні. І ми також не нейтральні щодо майбутнього вашої країни", - заявив Ірландський міністр.
Нагадаємо, Ірландія з 17 квітня закриє свої порти для російських суден.
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