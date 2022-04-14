Глава МЗС Ірландії про війну в Україні: ми не можемо залишатися нейтральними

Міністр закордонних справ і оборони Ірландії Саймон Ковені заявив, що його країна не може дотримуватися нейтралітету у війні Росії проти України. Він запевнив, що Ірландія підтримує Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільний брифінг Ковені і глави МЗС України Дмитра Кулеби.