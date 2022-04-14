Глава МИД Ирландии о войне в Украине: мы не можем оставаться нейтральными

Министр иностранных дел и обороны Ирландии Саймон Ковени заявил, что его страна не может соблюдать нейтралитет в войне России против Украины. Он заверил, что Ирландия поддерживает Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместный брифинг Ковени и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.