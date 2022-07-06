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Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністром Ірландії

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Київ, Середа 06 липня 2022 16:27
Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністром Ірландії Фото: Міхол Мартін та Володимир Зеленський (скрін відео)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін провели особисту зустріч у Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського в Telegram.

"Вітаю в Україні Прем'єр-міністра Ірландії Міхола Мартіна! Дякую, що в цей визначальний для нашої держави час Ірландія - поруч", - підкреслив глава держави.

Варто зазначити, що це перший в історії двосторонніх відносин візит ірландського прем'єра в Україну.

Раніше ми повідомляли, що очільник уряду Ірландії прибув в Україну з офіційним візитом.

Міхол Мартін відвідав Бородянку, Бучу та Ірпінь у Київській області, які були зруйновані російськими окупантами.

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Володимир Зеленський Ірландія Прем'єр-міністр
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