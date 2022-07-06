Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністром Ірландії

Президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін провели особисту зустріч у Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського в Telegram .

"Вітаю в Україні Прем'єр-міністра Ірландії Міхола Мартіна! Дякую, що в цей визначальний для нашої держави час Ірландія - поруч", - підкреслив глава держави.

Варто зазначити, що це перший в історії двосторонніх відносин візит ірландського прем'єра в Україну.