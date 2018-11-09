Голова МЗС Ірану заявив, що США несе відповідальність за події в Ємені

Фото: Ємен (msf_yemen/twitter yemen)

Джавад Зариф заявив, що американська влада відповідальна за злочини проти людяності

Глава МЗС Ірану Мохаммад Джавад Зариф заявив, що влада США несе відповідальність за злочини проти людяності в Ірані та Ємені. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Джавада Заріфа.

"Як і з Єменом, держсекретар США Майкл Помпео покладає на Іран провину за незаконні американські санкції, що перешкоджають доступу іранців до фінансових послуг для отримання продовольства і медикаментів... Але США несуть відповідальність за злочини проти людяності в Ірані та Ємені", - написав він.

Just as with Yemen, @SecPompeo blames Iran for unlawful US sanctions preventing Iranians' access to financial services for food and medicine. Naturally, we will provide them for our people in spite of US efforts. But US is accountable for crimes against humanity re Iran & Yemen. — Javad Zarif (@JZarif) November 8, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Ємені арабська коаліція завдала авіаудару по автобусу з дітьми. В результаті обстрілу загинуло 39 осіб і 51 отримав поранення. Серед постраждалих в основному діти.

Після авіаудару президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп назвав жахливою трагедією обстріл автобуса з дітьми в Ємені і вважає, що саудівські солдати не знають як правильно використовувати зброю.