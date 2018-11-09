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Голова МЗС Ірану заявив, що США несе відповідальність за події в Ємені

Новини » Політика    09.11.2018 - 05:59
Фото: Ємен (msf_yemen/twitter yemen)
Фото: Ємен (msf_yemen/twitter yemen)

Джавад Зариф заявив, що американська влада відповідальна за злочини проти людяності

Глава МЗС Ірану Мохаммад Джавад Зариф заявив, що влада США несе відповідальність за злочини проти людяності в Ірані та Ємені. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Джавада Заріфа.

"Як і з Єменом, держсекретар США Майкл Помпео покладає на Іран провину за незаконні американські санкції, що перешкоджають доступу іранців до фінансових послуг для отримання продовольства і медикаментів... Але США несуть відповідальність за злочини проти людяності в Ірані та Ємені", - написав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Ємені арабська коаліція завдала авіаудару по автобусу з дітьми. В результаті обстрілу загинуло 39 осіб і 51 отримав поранення. Серед постраждалих в основному діти.

Після авіаудару президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп назвав жахливою трагедією обстріл автобуса з дітьми в Ємені і вважає, що саудівські солдати не знають як правильно використовувати зброю.

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