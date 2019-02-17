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Глава МЗС Ірану допустив ймовірність війни з Ізраїлем

Новини » Політика    17.02.2019 - 12:44
Глава МЗС Ірану допустив ймовірність війни з Ізраїлем
Фото: Мохаммад Джавад Заріф (flickr.com/fovjir)

Заріф допустив ймовірність війни, якщо Ізраїль і США продовжить ігнорувати порушення міжнародного права

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Зариф під час Мюнхенської конференції з безпеки звинуватив Ізраїль в прагненні до війни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За його словами, поведінка Сполучених Штатів та Ізраїлю збільшує шанси зіткнення в регіоні.

"Звичайно, деякі люди шукають війни... Ізраїль", - сказав Заріф на Мюнхенській конференції з безпеки.

Заріф, вказуючи на Ізраїль і Сполучені Штати заявив, що "великий ризик, і ризик буде ще більше, якщо ви продовжите закривати очі на серйозні порушення міжнародного права".

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що авіаудари ізраїльських ВПС по південних районах Дамаска направлені проти Ірану. За словами ізраїльського прем'єра, таким чином Ізраїль протидіє закріпленню Ірану на території Сирії.

Пізніше армія оборони Ізраїлю повідомила, що ізраїльські війська атакували іранські сили на території Сирії, завдавши удару по підрозділу Корпусу вартових ісламської революції "Аль-Кудс" на сирійській території.

Раніше ізраїльська система протиракетної оборони перехопила випущену з Сирії ракету. За даними ізраїльської армії, сирійська сторона зробила спробу ракетного обстрілу, однак батарея ПРО на півночі Голанських висот перехопила її.

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