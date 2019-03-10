Глава МЗС Індії розповів про три удари по Пакистану

Міністр відмовився розкрити подробиці одного з ударів

Индия за последние пять лет нанесла три успешных удара по Пакистану. Об этом заявил министр внутренних дел Индии Раджнатх Сингх, передает РБК-Украина со ссылкой на телеканал NDTV.

Выступая на митинге в городе Мангалур, Сингх привел конкретные примеры двух ударов, отказавшись назвать подробности третьего.

"Я предоставлю информацию о двух из них, но не о третьем. Когда в Ури наши солдаты были убиты террористами из Пакистана, мы ответили. Следующий удар был после теракта в Пулваме. Третий я не буду раскрывать", - заявил глава МИД.

Он также подчеркнул, что "Индия больше не будет слабой".

Напомним, Индия привела армию в полную боеготовность в связи с эскалацией напряженности в отношениях с Пакистаном. 27 февраля между Индией и Пакистаном произошел воздушный бой с участием 32 самолетов. Также на границе между странами периодически происходят перестрелки.