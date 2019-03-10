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Глава МЗС Індії розповів про три удари по Пакистану

Новини » Політика    10.03.2019 - 03:59
Глава МЗС Індії розповів про три удари по Пакистану
Фото: індійська армія (GettyImages)

Міністр відмовився розкрити подробиці одного з ударів

Індія за останні п'ять років завдала три успішних удару по Пакистану. Про це заявив міністр внутрішніх справ Індії Раджнатх Сінгх, передає РБК-Україна з посиланням на телеканал NDTV.

Виступаючи на мітингу в місті Мангалур Сінгх навів конкретні приклади двох ударів, відмовившись назвати подробиці третього.

"Я надам інформацію про двох з них, але не про третьому. Коли в Урі наші солдати були вбиті терористами з Пакистану, ми відповіли. Наступний удар був після теракту в Пулваме. Третій я не буду розкривати", - заявив глава МЗС.

Він також підкреслив, що "Індія більше не буде слабкою".

Нагадаємо, Індія привела армію в повну боєготовність у зв'язку з ескалацією напруженості у відносинах з Пакистаном. 27 лютого між Індією і Пакистаном відбувся повітряний бій за участю 32 літаків. Також на кордоні між країнами періодично відбуваються перестрілки.

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