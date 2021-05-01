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Глава МЗС Франції розкритикував санкції Росії проти Євросоюзу

Автор: Дмитро Левицький

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан відреагував на рішення російського МЗС про введення санкцій проти 8 представників ЄС. Він розкритикував та засудив рішення Москви.

Про це йдеться у заяві міністра на сторінці у Twitter.

За словами французького міністра, Париж очікує на відповідальну поведінку Росії, що знизить напруженість у відносинах ЄС з Москвою.

"Я рішуче засуджую заходи, вжиті вчора Росією проти декількох європейських чиновників, включаючи депутата Жака Мера. Я висловлюю свою солідарність з ними. Ми очікуємо від Росії відповідальної поведінки, яка необхідна для зниження нинішньої напруженості", - наголосив він.

Нагадаємо, вчора Росія оголосила про санкції проти 8 представників Європейського союзу. У санкційному списку опинилися глава Європарламенту Давид Сассолі та член французької делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи Жак Мер.

Латвія, двоє чиновників якої також опинилися під санкціями Росії, назвала рішення російського МЗС тиском через мовну політику, яку веде Рига.

В українському МЗС підтримали тих, хто опинився у російському санкційному списку. Введення обмежень в Україні назвали гібридною агресією.

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