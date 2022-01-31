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Глава МЗС Британії заразилася COVID. Вона мала приїхати в Україну

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Лондон, Понеділок 31 січня 2022 22:28
Глава МЗС Британії заразилася COVID. Вона мала приїхати в Україну Фото: міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс заразилася COVID. На цей тиждень планувався її приїзд до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Twitter.

"Сьогодні ввечері у мене був позитивний результат на COVID. На щастя, у мене було три щеплення, і я буду працювати з дому. Поки йду на самоізоляцію", - зазначила вона.

Зазначимо, сьогодні Трасс анонсувала "найжорсткіші" санкції проти Росії, якщо та зважиться на вторгнення в Україну. Зокрема, такі обмеження торкнуться російських олігархів і ключових прихильників президента Росії Володимира Путіна.

Нагадаємо, раніше вона анонсувала свій візит в Україну цього тижня. Ймовірно, вона мала приїхати у складі британської делегації з прем'єр-міністром Борисом Джонсоном, який приїде до Києва завтра, 1 лютого.

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