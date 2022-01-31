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Глава МИД Британии заразилась COVID. Она должна была приехать в Украину

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Лондон, Понедельник 31 января 2022 22:28
Глава МИД Британии заразилась COVID. Она должна была приехать в Украину Фото: министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заразилась COVID. На эту неделю планировался ее приезд в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Twitter.

"Сегодня вечером у меня был положительный результат на COVID. К счастью, у меня было три прививки, и я буду работать из дома. Пока иду на самоизоляцию", - отметила она.

Отметим, сегодня Трасс анонсировала "самые жесткие" санкции против России, если та решится на вторжение в Украину. В частности, такие ограничения затронут российских олигархов и ключевых сторонников президента России Владимира Путина.

Напомним, ранее она анонсировала свой визит в Украину на этой неделе. Вероятно, она должна была приехать в составе британской делегации с премьер-министром Борисом Джонсоном, который приедет в Киев завтра, 1 февраля.

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