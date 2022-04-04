Рада ООН з прав людини створила комісію з розслідування злочинів Росії в Україні

Рада ООН з прав людини більшістю голосів підтримала резолюцію, яка засуджує злочини Росії в Україні. Також створена комісія для їх розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW .

"Наш спільний обов'язок - забезпечити підзвітність, зобов'язавши документувати і перевіряти злочини Росії та ідентифікувати винних", - заявила посол України в ООН в Женеві Євгенія Філіпенко перед початком голосування.

Резолюцію про початок розслідування злочинів Росії підтримали 32 з 47 країн-членів Ради. Проти проголосували тільки дві держави - РФ і Еритрея, 13 утрималися, в тому числі і Китай.

Нагадаємо, раніше президент Ради ООН з прав людини Федеріко Вільєгас призначив трьох членів комісії з розслідування військових та інших злочинів, скоєних Росією під час війни проти України.

Зазначимо, в Україні створили спеціальний механізм для розслідування військових злочинів Росії.

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