В Україні створили спеціальний механізм для розслідування військових злочинів Росії
Президент України Володимир Зеленський оголосив про створення спеціального механізму для розслідування військових злочинів Росії. Глава держави підкреслив, що це допоможе притягнути Москву до відповідальності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Зеленського.
"Я прийняв рішення про створення спеціального механізму правосуддя для розслідування і судового розгляду кожного злочину окупантів в Україні", - сказав Зеленський.
Глава держав пояснив сутність цього механізму. За його словами, вона полягає у спільній роботі національних та міжнародних фахівців, слідчих, прокурорів та суддів.
"Цей механізм дозволить Україні та миру притягнути до відповідальності конкретних осіб, які розв'язали чи якимось чином брали участь у цій страшній війні проти українського народу та у злочинах проти наших людей", - уточнив Зеленський.
Нагадаємо, міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch почала документувати військові злочини, вчинені російськими окупантами в Україні.
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