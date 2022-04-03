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В Україні створили спеціальний механізм для розслідування військових злочинів Росії

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Київ, Неділя 03 квітня 2022 21:22
В Україні створили спеціальний механізм для розслідування військових злочинів Росії Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський оголосив про створення спеціального механізму для розслідування військових злочинів Росії. Глава держави підкреслив, що це допоможе притягнути Москву до відповідальності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Зеленського.

"Я прийняв рішення про створення спеціального механізму правосуддя для розслідування і судового розгляду кожного злочину окупантів в Україні", - сказав Зеленський.

Глава держав пояснив сутність цього механізму. За його словами, вона полягає у спільній роботі національних та міжнародних фахівців, слідчих, прокурорів та суддів.

"Цей механізм дозволить Україні та миру притягнути до відповідальності конкретних осіб, які розв'язали чи якимось чином брали участь у цій страшній війні проти українського народу та у злочинах проти наших людей", - уточнив Зеленський.

Нагадаємо, міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch почала документувати військові злочини, вчинені російськими окупантами в Україні.

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