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Глава МАГАТЭ завершил четвертый визит на Запорожскую АЭС и раскрыл детали

Фото: глава МАГАТЭ завершил четвертый визит на Запорожскую АЭС и раскрыл детали (twitter.com/rafaelmgrossi)
Автор: Иван Носальский

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси уже в четвертый раз посетил Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Там он проверил ситуацию с персоналом и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Гросси.

Он рассказал, что во время визита оценил соблюдение пяти принципов МАГАТЭ по защите станции. 

"Также оценил состояние текущих систем электропитания и охлаждения, уровень квалифицированности персонала и многое другое", - добавил Гросси. 

Глава МАГАТЭ подчеркнул, что такие оценки безопасности и защищенности объекта - жизненно важные. 

Визит Гросси на ЗАЭС

Напомним, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси приехал в Украину, чтобы посетить Запорожскую атомную электростанцию. 

Еще вчера, 7 февраля, он рассказывал о том, что на станции заканчивается срок эксплуатации ядерного топлива. Также есть проблема сокращения персонала. 

Гросси отмечал, что ситуацию с ядерным топливом он хочет обсудить во время своего предстоящего визита в Москву. 

 

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Запорожская АЭСМАГАТЭВойна России против Украины