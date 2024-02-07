Глава МАГАТЭ завершил четвертый визит на Запорожскую АЭС и раскрыл детали

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси уже в четвертый раз посетил Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Там он проверил ситуацию с персоналом и не только.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Гросси.
Он рассказал, что во время визита оценил соблюдение пяти принципов МАГАТЭ по защите станции.
"Также оценил состояние текущих систем электропитания и охлаждения, уровень квалифицированности персонала и многое другое", - добавил Гросси.
Глава МАГАТЭ подчеркнул, что такие оценки безопасности и защищенности объекта - жизненно важные.
Напомним, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси приехал в Украину, чтобы посетить Запорожскую атомную электростанцию.
Еще вчера, 7 февраля, он рассказывал о том, что на станции заканчивается срок эксплуатации ядерного топлива. Также есть проблема сокращения персонала.
Гросси отмечал, что ситуацию с ядерным топливом он хочет обсудить во время своего предстоящего визита в Москву.
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