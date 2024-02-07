Глава МАГАТЕ завершив четвертий візит на Запорізьку АЕС та розкрив деталі

Він розповів, що під час візиту оцінив дотримання п'яти принципів МАГАТЕ щодо захисту станції.

На моєму 4-му сайті в ZNPP, помічений об'явлення @iaeaorg 's 5 принципів для захисту структури і статусу сучасної влади і холодильних систем, рівнів qualified staff, серед інших.



Вони є власними оцінками для сфери безпеки і безпеки—не place for complacency. pic.twitter.com/jOiCQwwmnp - Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) February 7, 2024

"Також оцінив стан поточних систем електроживлення та охолодження, рівень кваліфікованості персоналу та багато іншого", - додав Гроссі.

Глава МАГАТЕ наголосив, що такі оцінки безпеки та захищеності об'єкта - життєво важливі.

Візит Гроссі на ЗАЕС

Нагадаємо, гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі приїхав до України, щоб відвідати Запорізьку атомну електростанцію.

Ще вчора, 7 лютого, він розповідав про те, що на станції закінчується термін експлуатації ядерного палива. Також є проблема скорочення персоналу.

Гроссі зазначав, що ситуацію з ядерним паливом він хоче обговорити під час свого майбутнього візиту до Москви.