Глава МАГАТЭ съездил на Запорожскую АЭС и осмотрел сгоревшую градирню (фото)

Глава Агентства рассказал, что прошло два года с тех пор, как МАГАТЭ установил постоянное присутствие на Запорожской АЭС.

Фото: Гросси на ЗАЕС (x.com/rafaelmgrossi)

"Во время моего 5-го визита на площадку мы с экспертами МАГАТЭ оценили ситуацию после пожара на градирне 11 августа и текущие работы на водяных насосах и хранилище топлива. Крайне важно, что Агентство продолжает свою работу", - подчеркнул Гросси.