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Глава МАГАТЭ съездил на Запорожскую АЭС и осмотрел сгоревшую градирню (фото)

Фото: Рафаэль Гросси, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС. Представители Агентства осмотрели сгоревшую градирню.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Х-аккаунт генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси.

Глава Агентства рассказал, что прошло два года с тех пор, как МАГАТЭ установил постоянное присутствие на Запорожской АЭС.

 

Фото: Гросси на ЗАЕС (x.com/rafaelmgrossi)

"Во время моего 5-го визита на площадку мы с экспертами МАГАТЭ оценили ситуацию после пожара на градирне 11 августа и текущие работы на водяных насосах и хранилище топлива. Крайне важно, что Агентство продолжает свою работу", - подчеркнул Гросси.

 

Пожар на ЗАЭС

Напомним, что 11 августа глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко сообщил о пожаре на ЗАЭС.

Жители Никополя первыми заметили пожар на одной из градирен станции на временно оккупированном берегу бывшего Каховского водохранилища.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил факт пожара и заявил, что его устроили российские оккупанты. Следует заметить, что во время пожара ЗАЭС продолжала работать.

Уже 14 августа на территорию, где произошел пожар, попытались попасть сотрудники МАГАТЭ, но не смогли попасть внутрь из-за запрета оккупантов.

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Запорожская АЭСМАГАТЭ